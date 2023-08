Les contrats à terme sur les bovins vivants du Chicago Mercantile Exchange ont progressé vendredi, les transformateurs cherchant à encourager les mouvements de bovins prêts à être commercialisés, tandis que les producteurs luttaient contre les températures élevées dans les plaines américaines, selon les analystes.

"Nous avons vu des conditionneurs prêts à payer plus cher pour que le bétail continue de circuler. Avec le temps chaud, vous avez probablement réduit les performances et les poids un peu plus légers à l'arrivée", a déclaré Matt Wiegand, consultant en gestion des risques chez FuturesOne.

Les bovins vivants d'octobre les plus actifs ont gagné 0,45 cents pour atteindre 181,175 cents la livre, terminant la semaine en hausse de 1,31%.

Les bovins d'engraissement d'octobre ont gagné 0,725 cents pour atteindre 253,975 cents la livre, ajoutant 1,31% pour la semaine.

Les bovins au comptant ont diminué, les bovins des plaines du Nord se négociant 3,00 $ de moins à 185,00 $ par quintal, tandis que les plaines du Sud étaient stables entre 178,00 $ et 179,00 $ par quintal, selon le Département de l'agriculture des États-Unis.

Les abattages hebdomadaires de bovins devraient atteindre 626 000, soit une baisse de 7,67 % par rapport à la même période de l'année précédente, selon l'USDA.

Les prix du bœuf en boîte ont augmenté, les morceaux de choix gagnant 27 cents pour atteindre 317,90 $ le quintal, tandis que les morceaux sélectionnés gagnaient 76 cents pour atteindre 292,67 $ le quintal.

Pendant ce temps, les contrats à terme sur les porcs maigres du CME ont baissé, les pressions saisonnières l'emportant sur les préoccupations des producteurs concernant l'expansion des troupeaux dans un contexte de resserrement de la rentabilité.

"Les chiffres vont augmenter de manière saisonnière, relativement parlant", a déclaré M. Wiegand. "Mais je m'attends à ce qu'ils soient de plus en plus inférieurs aux chiffres de l'année précédente à mesure que nous avançons dans l'automne, au moins jusqu'à ce que nous créions une meilleure situation en termes de marges.

Les contrats à terme d'octobre les plus actifs ont perdu 0,650 cents pour atteindre 79,825 cents la livre. Pour la semaine, les porcs d'octobre ont chuté de 2,8 %.

Le prix de gros de la carcasse de porc a chuté de 11,50 $ pour atteindre 93,42 $ le quintal.

Pour la semaine, les transformateurs de porc devaient abattre 2,5 millions de têtes, soit une hausse de 3,65 % par rapport à l'année précédente, selon l'USDA.

L'indice du porc maigre du CME, une moyenne pondérée sur deux jours des prix au comptant, a chuté pour la dernière fois à 96,40 cents la livre.