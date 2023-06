Les contrats à terme sur les bovins vivants du Chicago Mercantile Exchange ont atteint leur plus haut niveau en trois semaines vendredi, portés par une hausse des contrats à terme sur les bovins d'engraissement alors que les prix du maïs ont chuté, ont indiqué les négociants.

Le resserrement de l'offre de bovins aux États-Unis et la résistance du marché de la viande bovine ont apporté un soutien, ainsi qu'une clôture solide pour le mois et le trimestre à Wall Street, qui a alimenté l'optimisme quant à la demande de viande des consommateurs.

"Le marché des produits et certains marchés extérieurs ont été favorables", a déclaré Altin Kalo du Steiner Consulting Group.

Les contrats à terme sur les bovins vivants du CME pour le mois d'août ont augmenté de 2,675 cents à 177,175 cents la livre après avoir atteint 177,250, leur plus haut niveau depuis le 7 juin, et les contrats à terme pour le mois d'octobre ont augmenté de 1,875 cents à 179,550 cents.

Les contrats à terme sur les bovins d'engraissement ont atteint des sommets en cours de contrat alors que les contrats à terme sur le maïs du Chicago Board of Trade ont chuté de 6 % en raison de plantations plus importantes que prévu aux États-Unis, ce qui laisse présager des coûts d'alimentation moins élevés. Les bovins d'engraissement les plus actifs en août ont terminé en hausse de 5,200 cents à 247,575 cents la livre après avoir enregistré un sommet de contrat à 248,075 cents.

Les prix de gros de la viande bovine ont baissé. Le ministère américain de l'Agriculture a fixé le prix des coupes de choix à 327,72 $ le quintal, en baisse de 33 cents par rapport à jeudi, mais toujours bien au-dessus des niveaux d'il y a un an et non loin du sommet de 343,09 $ atteint à la mi-juin, le plus élevé depuis août 2021.

Les contrats à terme sur le porc ont clôturé en demi-teinte. L'indice de référence CME August lean hogs s'est établi en hausse de 0,275 cent à 92,600 cents la livre, mais les négociants ont noté une résistance graphique à la moyenne mobile de 100 jours du contrat, près de 93 cents.

Les mois précédents ont clôturé en baisse, les porcs d'octobre perdant 0,975 cent à 78,375 cents, sous la pression des données baissières du rapport trimestriel de l'USDA sur les porcs publié jeudi. Le gouvernement a indiqué que le cheptel porcin américain au 1er juin s'élevait à 72,394 millions de têtes, soit une augmentation de 0,1 % par rapport à l'année précédente, contrairement aux attentes du marché qui tablait sur une réduction du cheptel. (Reportage de Julie Ingwersen ; Rédaction de Cynthia Osterman)