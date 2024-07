Les contrats à terme sur les bovins vivants du Chicago Mercantile Exchange (CME) ont atteint leurs plus hauts niveaux en plus d'une semaine mercredi, soutenus par la fermeté des marchés au comptant, selon les négociants.

Les contrats à terme sur les bovins vivants du CME pour le mois d'août se sont établis à 184,275 cents la livre, en hausse de 1,600 cents. Plus tôt dans la session, le contrat a atteint 184,575 cents, son plus haut niveau depuis le 9 juillet.

Le contrat le plus actif d'octobre a terminé en hausse de 1,050 cents à 185,575 cents la livre.

Les bovins prêts à être commercialisés se sont légèrement négociés sur les marchés au comptant du Texas et du Kansas à 188 dollars par quintal (cwt), selon les négociants, ce qui est à peu près stable par rapport aux transactions de la semaine dernière et plus élevé que le prix équivalent des contrats à terme à court terme d'environ 184 dollars par cwt.

"Les remises sur les prix à terme (par rapport aux prix au comptant) sont trop importantes", a déclaré Don Roose, président de la société U.S. Commodities, basée dans l'Iowa.

Néanmoins, la baisse des prix de gros du bœuf a maintenu le marché à terme sous pression. Les prix des morceaux de choix de bœuf ont baissé de 1,10 $ mercredi après-midi pour atteindre 318,16 $ le quintal, le chiffre le plus bas depuis le 12 juin, tandis que les morceaux sélectionnés ont baissé de 3,15 $ pour atteindre 298,44 $ le quintal, le chiffre le plus bas depuis le 17 mai, selon les données du ministère de l'Agriculture des États-Unis (USDA).

Les contrats à terme sur les bovins d'engraissement de la CME sont restés stables mercredi, le contrat d'août le plus actif ayant perdu 0,075 cent pour terminer à 258,550 cents la livre.

Avant la publication du rapport mensuel de l'USDA sur les bovins nourris, les analystes interrogés par Reuters s'attendent en moyenne à ce que le gouvernement fasse état d'une baisse de 8,3 % de la commercialisation des bovins en juin par rapport à l'année précédente. Le nombre de bovins dans les parcs d'engraissement américains au 1er juillet est estimé à 11,327 millions de têtes, soit une hausse de 1,1 % par rapport à l'année précédente.

Les contrats à terme sur le porc du CME se sont raffermis pour la quatrième fois au cours des cinq dernières séances, les deux premiers contrats prolongeant leur rebond à partir des niveaux les plus bas de la durée de vie du contrat établis la semaine dernière. Les contrats à terme sur les porcs maigres d'août se sont établis en hausse de 0,375 cent à 91,650 cents la livre et les porcs d'octobre ont augmenté de 1,475 cent pour terminer à 73,675 cents.

L'USDA a fixé le prix de la carcasse de porc mercredi après-midi à 99,32 dollars le quintal, soit une baisse de 1,55 dollar par rapport à mardi.