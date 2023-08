Les contrats à terme sur les bovins vivants du Chicago Mercantile Exchange ont terminé en baisse jeudi, le contrat le plus actif atteignant son prix le plus bas depuis juillet, le marché continuant à se replier par rapport à ses récents sommets.

Les prix à terme et au comptant ont bondi cette année après que la sécheresse a réduit la quantité de pâturages disponibles et incité les éleveurs américains à réduire leurs troupeaux.

L'augmentation des prix au comptant a fait perdre de l'argent aux abattoirs pour chaque tête de bétail qu'ils abattent, ce qui fait craindre aux négociants que la demande des transformateurs pour ces animaux ne diminue, a déclaré Don Roose, président de la société de courtage U.S. Commodities.

"Nous sommes dans les chiffres les plus serrés actuellement", a déclaré M. Roose à propos du troupeau.

Les bovins vivants d'octobre les plus actifs ont perdu 0,950 cent pour terminer à 178,325 cents la livre à la CME et ont atteint leur prix le plus bas depuis le 31 juillet. Le marché a reculé depuis qu'il a atteint un sommet de 185,75 cents la livre le 20 juillet.

Les bovins d'engraissement de septembre du CME ont terminé en baisse de 1,875 cent à 247,125 cents la livre.

Les conditionneurs de viande ont perdu environ 23,20 dollars par tête de bétail jeudi, contre 63,20 dollars par tête il y a une semaine, selon HedgersEdge.com.

Le ministère américain de l'Agriculture a indiqué que les prix des morceaux de choix de bœuf en boîte avaient augmenté de 5,15 dollars par rapport à mercredi, pour atteindre 314,14 dollars par quintal. Les coupes sélectionnées de bœuf en boîte ont augmenté de 1,49 $ pour atteindre 286,26 $ par quintal.

L'USDA devrait annoncer vendredi qu'il y avait environ 1,6 % de bovins en moins sur le marché de l'abattage au 1er août par rapport à l'année précédente, selon les analystes.

En ce qui concerne la demande, l'USDA a déclaré que les ventes nettes à l'exportation de bœuf américain au cours de la semaine se terminant le 10 août étaient de 15 100 tonnes métriques pour 2023. Ce chiffre est en baisse de 13 % par rapport à la moyenne des quatre semaines précédentes.

Pour le porc, les ventes hebdomadaires à l'exportation de 28 700 tonnes métriques pour 2023 étaient en hausse de 36 % par rapport à la moyenne des quatre semaines précédentes.

Les contrats à terme les plus actifs du CME pour les porcs maigres d'octobre ont augmenté de 0,975 cent pour atteindre 79,150 cents la livre, un jour après avoir atteint leur prix le plus bas depuis le 30 juin. (Reportage de Tom Polansek ; Rédaction de Shinjini Ganguli)