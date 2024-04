Les contrats à terme sur les bovins vivants sur le Chicago Mercantile Exchange ont bondi lundi après que le ministère américain de l'Agriculture a rapporté vendredi que les placements de bovins dans les parcs d'engraissement américains au cours du mois de mars ont été inférieurs aux prévisions des analystes, selon les traders.

Dans un rapport mensuel publié après la fermeture du CME vendredi, l'USDA a indiqué que 1,75 million de têtes de bétail ont été placées dans des parcs d'engraissement en mars, soit une baisse de 12 % par rapport à l'année précédente, alors que les analystes interrogés par Reuters s'attendaient en moyenne à une baisse plus faible de seulement 7 %. Ce chiffre indique une diminution du nombre de bovins prêts à être commercialisés plus tard dans l'année, à un moment où le cheptel américain est le plus faible depuis plus de 70 ans.

Le nombre total de bovins américains nourris au 1er avril était de 11,8 millions de têtes, soit une augmentation de 1 % par rapport à l'année précédente, selon l'USDA, alors que les analystes s'attendaient en moyenne à une augmentation de 2,1 %.

"Les contrats à terme sur les bovins sont nettement plus élevés à la suite d'un rare rapport positif de l'USDA sur les bovins nourris vendredi après-midi et de totaux d'abattage plus élevés que prévu la semaine dernière", a écrit Arlan Suderman, économiste en chef de StoneX pour les matières premières, dans une note destinée aux clients.

Les bovins vivants de juin du CME ont augmenté de 2,375 cents à 178,050 cents la livre, s'ouvrant et se négociant au-dessus de leur moyenne mobile de 100 jours, et le contrat d'août a terminé en hausse de 2,850 cents à 176,400 cents.

Les contrats à terme sur les bovins d'engraissement ont également augmenté. Le contrat de mai a augmenté de 3,175 cents pour terminer à 245,175 cents la livre et le contrat d'août le plus actif s'est établi à 258,475 cents, en hausse de 4,975 cents, soit près de 2 %.

Les prix de gros du bœuf se sont raffermis, se stabilisant après les baisses de la semaine dernière. L'USDA a fixé le prix des coupes de choix de bœuf en boîte à 295,93 dollars par quintal, en hausse de 26 cents par rapport au niveau le plus bas de deux mois enregistré vendredi.

En ce qui concerne les porcs maigres, le contrat de référence de la CME pour le mois de juin s'est établi en hausse de 0,675 cent à 105,500 cents la livre. Les porcs de juillet ont augmenté de 1,200 cent pour atteindre 107,675 cents.

L'USDA a fixé le prix de la carcasse de porc à 101,70 dollars le quintal, soit une hausse de 1,61 dollar par rapport à vendredi. (Reportage de Julie Ingwersen ; Rédaction de Rashmi Aich)