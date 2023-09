Les contrats à terme sur les bovins vivants sur le Chicago Mercantile Exchange ont baissé lundi, le marché s'éloignant légèrement des sommets atteints la semaine dernière.

Les marchés restent proches de leurs sommets alors que l'étroitesse des stocks de bovins aux États-Unis continue d'alimenter les inquiétudes quant à l'offre.

Les contrats à terme sur les bovins vivants d'octobre du CME se sont établis à 186,975 cents la livre, en baisse de 0,100 cent, et les contrats à terme sur les bovins vivants de décembre les plus actifs ont glissé de 0,125 cent pour terminer à 191,225 cents.

Les contrats à terme sur les bovins d'engraissement se sont également affaiblis à la CME, le contrat d'octobre s'établissant à 258,825 cents la livre, soit une baisse de 0,325 cent. Le contrat a atteint son prix le plus bas depuis le 7 septembre à 256,650 cents.

Les négociants en contrats à terme attendent de voir comment le marché au comptant des bovins se comporte cette semaine, a déclaré Matt Wiegand, courtier en marchandises pour FuturesOne. La semaine dernière, les bovins au comptant se sont généralement négociés à un prix stable ou supérieur d'environ 1 $ à celui de la semaine précédente.

Les prix à terme n'ont pas montré de réaction majeure au rapport mensuel sur les bovins publié vendredi dernier par le ministère américain de l'Agriculture. Les stocks de bovins destinés au marché de l'abattage au 1er septembre étaient en baisse d'environ 2 % par rapport à l'année précédente, tandis que les placements de bovins dans les parcs d'engraissement au cours du mois d'août étaient en baisse d'environ 5 %.

L'USDA doit publier jeudi un rapport trimestriel sur les porcs et les porcs charcutiers qui pourrait donner des indications sur d'éventuelles réductions de cheptel dues à la faiblesse des revenus financiers des producteurs, selon les courtiers.

Les contrats à terme sur les porcs maigres d'octobre du CME sont restés stables à 81,525 cents la livre lundi. Les porcs de décembre les plus actifs ont augmenté de 0,350 cent pour finir à 72,525 cents après avoir chuté plus tôt à leur prix le plus bas depuis le 30 août à 71,625 cents. (Reportage de Tom Polansek à Chicago ; Rédaction de Shweta Agarwal)