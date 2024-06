Les contrats à terme sur les bovins vivants sur le Chicago Mercantile Exchange ont clôturé en hausse lundi, mettant fin à une baisse de quatre séances, soutenus par les prix élevés des bovins au comptant de la semaine dernière et par des achats techniques à un moment où l'offre de bovins américains continue de se resserrer, ont indiqué les analystes.

Les bovins vivants du mois d'août du CME se sont établis en hausse de 2,800 cents à 179,975 cents la livre, dépassant leurs moyennes mobiles de 20, 100 et 200 jours. Les bovins d'engraissement du CME ont gagné 3,725 cents à 258,650 cents la livre.

Les contrats à terme sur les bovins vivants sont restés à un niveau inférieur aux prix au comptant après que les bovins prêts pour le marché se soient négociés dans les plaines du sud la semaine dernière à 185 dollars par quintal, soit l'équivalent de 185 cents la livre.

"C'est principalement le marché au comptant qui reste ferme, et quelques achats techniques", a déclaré Doug Houghton, analyste chez Brock Associates, à propos de la hausse de la clôture de lundi.

Les prix de gros élevés du bœuf ont apporté un soutien. Le prix de la découpe de bœuf en boîte de choix a augmenté de 0,67 $ par quintal lundi pour atteindre 317,42 $, le plus élevé depuis août 2023, selon les données du ministère de l'Agriculture des États-Unis.

Ces dernières semaines, la production de viande bovine a été supérieure à celle de l'année précédente en raison de l'augmentation du poids des bovins, a déclaré M. Houghton.

"Cela permet de contenir les prix dans une certaine mesure. Mais l'offre de bovins aux États-Unis devrait continuer à se resserrer. C'est la force sous-jacente de ce marché", a ajouté M. Houghton.

Les contrats à terme sur les porcs de la CME ont terminé en baisse en raison de l'abondance des stocks de porcs américains et de la faiblesse persistante du peso mexicain, qui a atteint lundi son niveau le plus bas par rapport au dollar américain depuis plus d'un an. Le Mexique est le plus grand acheteur de porc américain.

Les contrats à terme les plus actifs du CME pour le porc en juillet ont baissé de 0,600 cent à 92,900 cents la livre. (Reportage de Julie Ingwersen ; Rédaction d'Alan Barona)