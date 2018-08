Box-office: Le Mégalodon sino-américain dévore la concurrence

LOS ANGELES, 13 août (Reuters) - La superproduction américano-chinoise "The Meg" ("En eaux troubles") a fait des débuts fracassants ce week-end au box-office, dévorant ses concurrents et récoltant plus de 140 millions de dollars de recettes dans le monde, au-dessus des attentes de ses producteurs.

Pour son premier week-end d'exploitation, le film de requin au budget de mastodonte (estimé à 130 millions de dollars), qui sortira le 22 août en France, a généré 44,5 millions de dollars de recettes dans les salles nord-américaines.

En Chine, le film réalisé par Jon Turteltaub avec Jason Statham, habitué du cinéma d'action américain, et l'actrice et chanteuse chinoise Li Bingbing, a amassé 50 millions de dollars.

Exploitant le filon des films de requin et tourné en partie en Chine, "En eaux troubles", coproduit par Warner Bros et le studio chinois Gravity Pictures, met en scène la lutte contre un Mégalodon, requin préhistorique d'une vingtaine de mètres de long déjà entrevu dans les "Jurassic World".

"C'est du bon 'divertissement pop-corn' qui ne se prend pas trop au sérieux. C'est loufoque, c'est marrant et cela procure du plaisir aux spectateurs", a expliqué Jeff Goldstein, directeur de la distribution chez Warner pour les Etats-Unis.

La Warner, qui signe son meilleur départ de l'année, attribue ce démarrage supérieur aux attentes à une solide campagne de marketing et à l'absence de concurrence en cette mi-août. (Rebecca Rubin, variety.com pour Reuters Henri-Pierre André pour le service français)