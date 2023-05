Les sociétés de capital-investissement Boyu Capital, Hillhouse Capital et BPEA EQT font partie des candidats à l'acquisition de Quasar, le fabricant d'appareils médicaux du groupe Longreach basé à Hong Kong, ont déclaré trois personnes ayant connaissance du dossier.

Longreach, une société de capital-investissement axée sur l'Asie, vise une évaluation de 600 millions de dollars ou plus pour l'ensemble de l'entreprise, ont déclaré l'une des trois sources et une autre personne ayant connaissance de la transaction.

La procédure d'appel d'offres, gérée par Goldman Sachs, est entrée dans sa deuxième phase, ont indiqué les trois premières sources.

Toutes les sources ont refusé d'être identifiées, les négociations étant confidentielles.

Longreach, Quasar, Boyu et Hillhouse n'ont pas répondu à une demande de commentaire. BPEA EQT et Goldman ont refusé de commenter.

Les soumissionnaires font actuellement preuve de diligence raisonnable à l'égard de l'entreprise, selon deux des sources, dont l'une a ajouté que les offres finales devraient être présentées d'ici la fin du mois de juin.

La société de capital-investissement General Atlantic et un certain nombre d'acheteurs stratégiques sont également sur les rangs, ont déclaré la quatrième source et deux autres personnes ayant connaissance de l'affaire. General Atlantic s'est refusé à tout commentaire.

Le processus de vente intervient à un moment où les sociétés de services médicaux gagnent en popularité, les investisseurs pariant sur la capacité du secteur de la santé à surmonter les difficultés de l'environnement économique mondial.

Fondée en 1988 en Israël, Quasar est une organisation mondiale de développement et de fabrication sous contrat (CDMO) de dispositifs médicaux avancés et compte Johnson & Johnson et Medtronic PLC parmi ses clients, selon le site web de l'entreprise.

Elle possède deux sites de production en Chine et un en Thaïlande, selon le site web.

Longreach a acquis une participation majoritaire dans la société en 2019 pour un montant non divulgué.

Le bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement de Quasar était d'environ 30 millions de dollars en 2022, ont déclaré l'une des sources et une septième source ayant connaissance de la transaction. (Reportage de Kane Wu à Hong Kong et de Yantoultra Ngui à Singapour ; Reportage complémentaire de Roxanne Liu à Pékin ; Rédaction de Sumeet Chatterjee et Christopher Cushing)