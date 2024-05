Bpifrance et KIA lancent un fonds de co-investissement dans les PME et ETI Francaises

En marge du sommet international Choose France, Bpifrance et Kuwait Investment Authority (KIA), le fonds souverain du Koweït, annoncent la création du FKF, fonds bilatéral de private equity, destiné à co-investir avec Bpifrance au travers de fonds ou directement dans le capital des PME et ETI françaises non cotées. Ce fonds sera géré par Bpifrance.



Le fonds franco-koweitien est souscrit paritairement entre Bpifrance et Kuwait Investment Authority (KIA) ainsi que sa filiale française, International Civil Company.



Ce fonds a vocation à investir, aux côtés de Bpifrance, pour 70% dans des fonds small et midcap de private equity et de tech buyout et pour 30% en direct, dans des PME et ETI françaises non cotées et à fort potentiel de croissance.