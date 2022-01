BrainBox AI annonce un accord de distribution mondiale avec ABB

MONTRÉAL, 31 janv. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- BrainBox AI, une entreprise pionnière de la technologie prédictive et auto-adaptative pour les bâtiments commerciaux, est heureuse d’annoncer son accord de distribution mondiale avec ABB. ABB offrira les services technologiques de BrainBox AI avec une interface utilisateur (IU) client comarquée.



Cette étape confirme la prochaine phase de la relation clé qui fait suite à l’ annonce d’un financement de série A le 28 octobre 2021, où ABB a participé en tant qu’investisseur principal.

Cet accord démontre qu’ABB reconnaît clairement les capacités importantes qu’offre la technologie de BrainBox AI et la synchronisation avec ses objectifs de rendre les bâtiments plus intelligents, plus sûrs et sécurisés tout en améliorant l’efficacité énergétique et en réduisant les émissions de carbone.

La poursuite de cet engagement stratégique permet à l’unité Systèmes de domotique et de gestion des bâtiments d’ABB de compléter son portefeuille existant d’offres numériques avec la solution de BrainBox AI. Avec la technologie de BrainBox AI comme force motrice, les bâtiments peuvent bénéficier d’une diminution de 20 à 40 % de leur empreinte carbone et d’une réduction des coûts énergétiques de chauffage, ventilation et climatisation (CVC) pouvant atteindre 25 %. De plus, le logiciel d’apprentissage profond de BrainBox AI augmente le confort des occupants et prolonge la durée de vie des équipements de CVC sans dépenses d’investissement initiales.

« Tous les chefs d’entreprise ont besoin d’informations actualisées et en temps réel pour prendre des décisions intelligentes. La gestion des biens immobiliers n’est pas différente », explique Thorsten Mueller, chef du groupe de produits mondiaux, Solutions de domotique et de gestion des bâtiments, ABB Smart Buildings. « Les données opérationnelles aident les entreprises à mettre en évidence les domaines à améliorer, à optimiser les opérations, à trouver des efficacités et à réaliser des économies. L’exploitation des données aide à créer des bâtiments qui apprennent en traitant les grandes quantités de données que les systèmes de bâtiments intégrés créent; les algorithmes d’IA dans les bâtiments intelligents peuvent prendre des décisions autonomes autour des systèmes de CVC et de l’éclairage qui bénéficient au propriétaire, aux employés et à l’environnement. »

BrainBox AI propose une intelligence artificielle (IA) pour lutter contre le changement climatique en rendant les bâtiments commerciaux plus intelligents et plus efficaces. Son produit phare est actuellement installé dans plus de 100 000 000 de pieds carrés de biens immobiliers dans 17 pays. Grâce à une communication transparente avec les systèmes de gestion des immeubles (SGI), la technologie optimise les systèmes de CVC en temps réel, permettant à l’infrastructure existante de devenir prédictive et auto-adaptative, tout en réduisant considérablement la consommation d’énergie et les émissions.

« Cette annonce est une étape naturelle dans notre relation avec ABB, démontrant encore une fois leur engagement à apporter l’automatisation et l’IA au marché. Cet accord de distribution ouvre la voie à une collaboration plus approfondie, y compris l’intégration et le développement conjoint de produits. » Frank Sullivan, directeur commercial de BrainBox AI.

AHR Expo 2022; 31 janvier au 2 février

Des représentants de BrainBox AI et d’ABB sont actuellement sur place à l’AHR Expo de Las Vegas, au Nevada. Les participants à la conférence qui souhaitent obtenir des informations sur ce communiqué de presse sont invités à se rendre au kiosque BrainBox AI, C1788, ou au kiosque d’ABB Building Solutions, C1559, au Las Vegas Convention Center.

À propos de BrainBox AI

BrainBox AI a été créée en 2017 dans le but de redéfinir l’automatisation des bâtiments grâce à l’intelligence artificielle, afin d’être à l’avant-garde d’une révolution verte du bâtiment. Basée à Montréal, BrainBox AI est une plaque tournante mondiale de l’IA, qui compte plus de 100 employés et soutient des clients de l’immobilier dans de nombreux secteurs, notamment des immeubles de bureaux, des aéroports, des hôtels, des immeubles multirésidentiels, des établissements de soins de longue durée, des épiceries et des commerces de détail.

BrainBox AI travaille en collaboration avec des partenaires de recherche, notamment le National Renewable Energy Laboratory (NREL) du ministère américain de l’Énergie, l’Institute for Data Valorization (IVADO), ainsi que des établissements d’enseignement, dont l’École de technologie supérieure (ETS) de Montréal et l’Université McGill.

En savoir plus sur BrainBox AI .

À propos d’ABB

Forte d’un historique d’excellence qui remonte à plus de 130 ans, ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) est une entreprise technologique mondiale de premier plan qui dynamise la transformation de la société et de l’industrie pour parvenir à un avenir plus productif et durable. En connectant les logiciels à son portefeuille d’électrification, de robotique, d’automatisation et de mouvement, ABB repousse les limites de la technologie pour atteindre de nouveaux niveaux de performance. Le succès d’ABB est porté par environ 105 000 employés talentueux dans plus de 100 pays. www.abb.com .

