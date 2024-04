Le coût de production de la potasse à partir d'une mine en cours de développement dans l'Amazonie brésilienne sera similaire à celui de la Russie et inférieur à celui du Canada, premier producteur, a déclaré le PDG de Brazil Potash Corp, citant une évaluation d'une tierce partie utilisée dans une présentation de l'entreprise.

Les aspects économiques du projet - qui a fait l'objet d'un long processus d'autorisation impliquant de nombreuses agences gouvernementales et des consultations indigènes - ont attiré l'attention des analystes après la chute brutale du prix de la potasse, qui est passé de plus de 1 000 dollars la tonne métrique en raison de la menace de sanctions contre la Russie et le Belarus en 2022, à son niveau actuel, juste au-dessus de 300 dollars.

Cette situation, ainsi que les nouveaux projets miniers qui voient le jour au Canada et au Laos, sont susceptibles de maintenir les prix à un niveau bas, ont-ils déclaré.

"Au total, notre coût d'extraction, de traitement et de livraison de la potasse aux agriculteurs de l'État du Mato Grosso sera de 130 dollars par tonne", a déclaré le PDG Matt Simpson lors d'une interview lundi, en ventilant les coûts de production au Brésil à 80 dollars par tonne et les coûts de transport à 50 dollars par tonne.

Selon une évaluation distincte des prix, le coût d'extraction en Russie est estimé à 50 dollars et celui du Canada à 80 dollars, a indiqué M. Simpson.

Le Brésil dépend à près de 100 % des importations, qui proviennent de pays comme le Canada et la Russie.

M. Simpson a noté que le fret lié aux seules importations de potasse était plus élevé que le coût total pour l'entreprise, dont la mine est nettement plus proche des agriculteurs locaux.

Dans une présentation envoyée à Reuters, le prix de la potasse de l'entreprise au Brésil devrait s'élever à 459 dollars sur la base du coût et du fret (CFR), ce qui a semblé élevé aux analystes qui ont parlé à Reuters.

M. Simpson a déclaré que cette projection devait être comprise comme une moyenne sur la durée de vie de la mine, calculée de manière prudente à 23 ans. Il a également mentionné une demande mondiale supplémentaire de 15 millions de tonnes de potasse au cours des huit prochaines années.

"Il y aura un déficit de six à sept millions de tonnes entre la nouvelle offre et la demande, ce qui entraînera une hausse structurelle d'environ 100 dollars la tonne", a-t-il déclaré, prédisant que le prix de la potasse au Brésil pourrait atteindre 400 ou 500 dollars d'ici 2032.

Brazil Potash vise à produire 2,4 millions de tonnes par an, soit un cinquième de la demande nationale, et ciblera principalement les agriculteurs du Mato Grosso.

L'entreprise espère également réaliser des ventes directes, éliminant ainsi les mélangeurs qui, selon M. Simpson, demandent des primes de 50 à 70 dollars aux acheteurs.

La production à la mine Amazon, qui dispose de 4 des 11 licences requises pour achever la construction, devrait commencer en 2029, selon M. Simpson. (Reportage d'Ana Mano ; Rédaction de Josie Kao)