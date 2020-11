Brembo : Invest Securities relève son conseil

10/11/2020 | 10:47

Invest Securities indique que cette publication a surpris positivement avec un CA en croissance séquentielle de +63% et surtout le fort rebond de la rentabilité.



' Tous les soldes intermédiaires sont au-dessus du consensus et de nos attentes, le groupe retrouvant des marges d'EBITDA (20,3%) et d'EBITA (11,8%) au-dessus du T3 2019. Toujours en l'absence de guidance, nos scénarii 2020/21/22e sont relevés avec un fort impact sur nos BNA de +21,9%/+19,3%/+26,2% ' indique le bureau d'analyses.



Invest Securities a relevé son objectif de cours à 11,4E (contre 7,7E) et passe à l'achat sur la valeur (contre neutre).



' Les multiples sont toujours au-dessus des moyennes historiques mais se sont plutôt détendus alors que le titre a progressé de +24,8% sur 3 mois ' rajoute l'analyste.



