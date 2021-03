Brembo : Invest Securities abaisse son conseil

L'analyste estime que les résultats annuels publiés sont légèrement sous ses attentes mais confirment la poursuite du redressement du CA au 4ème trimestre, ressorti en croissance de +4,5%, même si l'EBITA en valeur absolue s'est stabilisé en séquentiel entre le T3 et le T4 autour de 120/123mE.



' La réunion de présentation a donné l'occasion aux dirigeants de préciser leurs guidances 2021 avec une croissance lfl de l'ordre de +12% et une amélioration de la marge d'EBITDA de l'ordre de 1pt ' indique Invest Securities.



' Ceci nous conduit à modérer nos estimations de BNA d'environ -5% en 2021 et 2022. La valorisation ne donnant pas de potentiel à CT nous repassons à neutre contre achat avec un objectif de cours ajusté, post publication et révisions, à 11,2E contre 11,4E précédemment '.



