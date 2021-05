Brembo : se rapproche des 10 E, un analyste bientôt à l'achat

Le titre est en repli de près de 3% à la Bourse de Milan et se rapproche des 10 E. Invest Securities confirme son opinion neutre avec un objectif de cours stable à 11,2 E et un potentiel de +6%. ' Nous serions acheteurs en cas de retour sous 10,0E ' précise le bureau d'études.



L'analyste estime que les résultats du 1er trimestre 2021 sont ressortis nettement au-dessus des attentes et à contrepied des guidances 2021 avec un CA et des résultats qui ont rattrapé les niveaux du 1er trimestre 2019.



' Ceci démontre que le positionnement premium et la relative insensibilité aux pénuries rend la trajectoire de rebond plus rapide que chez les équipementiers ' classiques ' ' indique l'analyste.



' Pour autant, Brembo reste prudent avec des guidances maintenues, très basses au regard de cette publication. Nous en prenons acte tout en considérant que la probabilité d'un relèvement est forte post publication T2 ' rajoute Invest Securities.



