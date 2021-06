Brésil-A un an de la présidentielle, Lula devance Bolsonaro dans un sondage

RIO DE JANEIRO, 25 juin (Reuters) - L'ancien président brésilien Luiz Inacio "Lula" da Silva serait en mesure de se défaire de l'actuel chef d'Etat Jair Bolsonaro si le scrutin présidentiel prévu dans un an se tenait ces jours-ci, montre un sondage IPEC publié ce vendredi dans O Estado de S. Paulo.

Selon cette étude, Lula, issu de la gauche brésilienne, récolterait 49% des voix contre 23% à Jair Bolsonaro, issu quant à lui des rangs de l'extrême droite.

Pour l'emporter dès le premier tour de la présidentielle brésilienne, les candidats doivent récolter plus de 50% des suffrages exprimés, or 10% des sondés ont dit dans cette étude prévoir de voter blanc ou nul, un niveau qui permettrait théoriquement à Lula de s'imposer sans attendre un second tour. (Reportage Pedro Fonseca, rédigé par Gabriel Stargardter; version française Nicolas Delame)