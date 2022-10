Brésil-Bolsonaro ne s'exprimera pas avant mardi

BRASILIA, 31 octobre (Reuters) - Le président brésilien sortant, Jair Bolsonaro, ne s'exprimera pas publiquement avant mardi sur l'élection présidentielle remportée par son adversaire de gauche Luis Inacio Lula da Silva, a déclaré lundi le ministre des Communications.

Fabio Faria, a indiqué à Reuters que Jair Bolsonaro avait décidé de ne pas s'exprimer afin de pouvoir retourner à sa résidence lundi soir et préparer un discours.

Claudio Cajado, chef de file de l'un des partis qui l'ont soutenu, avait auparavant déclaré qu'il s'adresserait à la nation lundi, ajoutant qu'il n'était pas certain que Jair Bolsonaro reconnaisse publiquement sa défaite.

Le président sortant a passé la journée de lundi au palais présidentiel sans apparaître en public.

Il a exprimé à plusieurs reprises des soupçons de fraude électorale et l'an dernier, il avait évoqué la possibilité de refuser d'accepter les résultats du scrutin en cas de défaite.

Son fils aîné, le sénateur Flavio Bolsonaro, a remercié sur Twitter les partisans de son père et a déclaré : "Levons la tête et n'abandonnons pas notre Brésil ! Dieu est aux commandes !"

De chauffeurs routiers pro-Bolsonaro ont bloqué des autoroutes à travers le Brésil pour protester contre la victoire de Lula, certains d'entre eux appelant à un coup d'État militaire.

Selon les autorités, quelque 236 manifestations bloquaient partiellement ou entièrement les routes dans 20 États brésiliens lundi soir. Les exportations de céréales n'ont pas été pénalisées pour le moment par ces blocages.

Lula a recueilli 50,9% des suffrages lors du second tour de la présidentielle dimanche, contre 49,1% pour Jair Bolsonaro, un score plus serré que ne le prédisaient la plupart des sondages avant le scrutin. (Reportage Ricardo Brito, version française Marc Angrand et Kate Entringer)