Brésil-Bolsonaro nomme un nouveau ministre de la Santé

par Lisandra Paraguassu

BRASILIA, 16 mars (Reuters) - Le président brésilien Jair Bolsonaro a nommé lundi un cardiologue à la tête du ministère de la Santé, quelques heures après que le général occupant le poste a confirmé que le chef de l'Etat étudiait les noms de possibles successeurs.

Marcelo Queiroga va ainsi devenir le quatrième ministre de la Santé depuis le début de la crise du coronavirus au Brésil, pays au monde le plus affecté par la pandémie en nombre de décès après les Etats-Unis.

Plusieurs records successifs du nombre quotidien de décès causés par le COVID-19 ont été enregistrés dans le pays d'Amérique du Sud depuis le début du mois, plaçant le général Eduardo Pazuello sur la sellette.

Le Brésil a recensé plus de 11,5 millions d'infections et plus de 279.000 décès depuis le début de la crise sanitaire. (Ricardo Brito, Maria Carolina Marcello et Lissandra Paraguassu; version française Jean Terzian)