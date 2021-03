Brésil-Bolsonaro remplace six ministres dans un remaniement ministériel

BRASILIA, 29 mars (Reuters) - Le président brésilien Jair Bolsonaro a dévoilé lundi le plus grand remaniement ministériel depuis son arrivée au pouvoir en janvier 2019, en remplaçant six ministres, dont ceux des Affaires étrangères et de la Défense.

Carlos Alberto Franco França a été nommé nouveau ministre des Affaires étrangères et Walter Souza Braga Netto a été confirmé comme nouveau ministre de la Défense, a indiqué le service de presse de Jair Bolsonaro dans un communiqué.

Ils remplacent respectivement Ernesto Araujo et Fernando Azevedo Silva. (Lisandra Paraguassu et Jamie McGeever; version française Camille Raynaud)