Brésil-Des restes humains retrouvés lors de fouilles pour retrouver le journaliste britannique et l'expert brésilien

ATALAIA DO NORTE, Brésil, 16 juin (Reuters) - La police a retrouvé des restes humains sur le site où les autorités brésiliennes procédaient à des fouilles pour retrouver le journaliste britannique Dom Phillips et l'expert brésilien des peuples autochtones Bruno Pereira, ont annoncé mercredi les enquêteurs.

Le suspect, Amarildo da Costa, un pêcheur qui s'était opposé à Bruno Pereira en raison de ses efforts pour lutter contre la pêche illégale sur les territoires abritant des peuples autochtones, a conduit la police à un site où les restes ont été découverts, a déclaré l'inspecteur Eduardo Fontes lors d'une conférence de presse.

Le journaliste indépendant Dom Phillips et le spécialiste des peuples autochtones Bruno Pereira avaient disparu au début du mois dans une région reculée de la jungle amazonienne, située à la frontière entre le Brésil, le Pérou et la Colombie. Le journaliste travaillait sur un livre qui aurait relaté leur voyage.

Cette région, qui abrite le plus grand nombre de populations autochtones non contactées au monde, a attiré les trafiquants de cocaïne, ainsi que les exploitants forestiers, les mineurs et les chasseurs illégaux en raison de son isolement et de sa difficulté d'accès.

Le frère d'Amarildo da Costa, Oseney da Costa, a été arrêté mardi mais ce dernier dément toute implication dans le crime, malgré des preuves attestant du contraire. La police enquête également sur l'implication d'une troisième personne et a annoncé que d'autres arrestations pourraient encore avoir lieu. (Reportage Jake Spring et Bruno Kelly, avec la contribution de Peter Frontini, Steven Grattan et Pedro Fonseca, rédigé par Anthony Boadle; version française Camille Raynaud)