Brésil-Jair Bolsonaro dénonce "l'hystérie" du coronavirus

SAO PAULO/BRASILIA, 25 mars (Reuters) - Le président brésilien Jair Bolsonaro a dénoncé mardi "l'hystérie" à propos de l'épidémie de coronavirus et appelé au maintien de l'activité et à la préservation des emplois, alors que la ville de Sao Paulo est entrée en confinement.

Lors d'une allocution, Bolsonaro a exhorté les maires et les gouverneurs à revenir sur les mesures de restriction prises dans les villes de Rio de Janeiro et Sao Paulo.

"Nous devons revenir à la normale (...) Les autorités de certains Etats et municipalités doivent renoncer à leur politique de la terre brûlée", a déclaré le président brésilien.

Bolsonaro essuie de nombreuses critiques pour sa gestion de la crise sanitaire, qu'il qualifie de "fantaisie" et de "petite grippe".

D'après lui, la situation terrible en Italie ne pourrait pas se produire au Brésil car la population brésilienne est plus jeune et que le climat est plus chaud.

Le Brésil a enregistré 2.201 cas de contamination au coronavirus et 46 décès. (Stephen Eisenhammer et Jake Spring, version française Arthur Connan)