Brésil-L'ancien ministre de la Justice de Bolsonaro arrêté à Brasilia

BRASILIA, 14 janvier (Reuters) - Anderson Torres, ancien ministre de la Justice de Jair Bolsonaro chargé de la sécurité publique à Brasilia lors du saccage du siège du Congrès et d'autres lieux de pouvoir par des partisans de l'ex-président il y a six jours, a été arrêté samedi pour des chefs d'"omission" et de "connivence".

Anderson Torres a regagné le Brésil samedi de retour de vacances en Floride, là où Jair Bolsonaro est parti s'installer fin décembre, deux jours avant l'investiture de son successeur, Luis Inacio Lula da Silva, dont il refuse de reconnaître la victoire à la présidentielle d'octobre.

Le Tribunal fédéral suprême brésilien a décidé vendredi d'ouvrir une enquête sur l'ex-président d'extrême droite, soupçonné d'être "un instigateur et un inspirateur des actes anti-démocratiques qui ont abouti à des actes de vandalisme et de violence à Brasilia dimanche dernier", a déclaré le bureau du procureur général dans un communiqué.

"Les personnages publics qui continuent à lâchement conspirer contre la démocratie en essayant d'établir un état d'exception doivent rendre des comptes", a averti le juge Alexandre de Moraes, qui supervise les investigations sur les troubles perpétrés dans la capitale par des milliers de "bolsonaristes" le 8 janvier.

Alexandre de Moraes avait ordonné jeudi l'arrestation de l'ancien ministre Anderson Torres. Le directeur général de la police fédérale, Andrei Rodrigues, a estimé que "les diverses omissions, présumément intentionnelles, de ces responsables de la sécurité publique du District fédéral ont contribué à la commission d'actes terroristes". (Reportage Maria Carolina Marcello, Ricardo Brito et Adriano Machado, version française Jean-Stéphane Brosse)