Brésil-La police fédérale recommande de nouvelles poursuites contre Temer

BRASILIA, 6 septembre (Reuters) - La police fédérale brésilienne recommande aux enquêteurs de poursuivre le président Michel Temer pour avoir reçu des dessous-de-table et pour blanchiment d'argent, selon un document consulté mercredi par Reuters.

L'enquête vise des fonds qui auraient été illicitement versés au Parti du mouvement démocratique brésilien (PMDB) de Michel Temer en 2014 par le groupe de BTP Odebrecht, précise le document de police.

A l'époque de ce versement suspect, 10 millions de réals (2,1 millions d'euros), Michel Temer était le vice-président de Dilma Rousseff, destituée en 2016 pour avoir maquillé les comptes publics.

Dans un communiqué, le cabinet de Michel Temer a nié toute irrégularité, estimant que les fonds reçus par Odebrecht étaient des dons de campagne.

La procureure général du Brésil, Raquel Dodge, a réclamé en mars que l'enquête se penche sur le président et ce, en dépit de l'immunité que lui confère sa fonction le temps de son mandat.

Le document révèle également que le ministre des Mines et de l'Energie, Wellington Moreira Franco, et le chef de cabinet du président, Eliseu Padilha, sont impliqués dans ces versements présumés et recommande des poursuites à leur encontre. (Ricardo Brito et Lisandra Paraguassu; Arthur Connan pour le service français)