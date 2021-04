Brésil-Le régulateur de santé rejette l'importation du vaccin Spoutnik V

par Ricardo Brito

BRASILIA, 27 avril (Reuters) - Le régulateur de santé brésilien (Anvisa) a exclu lundi d'importer le vaccin russe contre le COVID-19, Spoutnik V, comme le demandaient des gouverneurs d'Etats du pays sur fond de nouvelle vague ravageuse de l'épidémie de coronavirus.

Le comité d'Anvisa, composé de cinq membres, a voté à l'unanimité contre l'approbation de Spoutnik V après qu'un panel technique du régulateur a mis en exergue plus tôt dans la journée les "risques" et les défauts "graves" du vaccin russe, citant un manque d'informations sur la sécurité, la qualité et l'efficacité de celui-ci.

D'après les scientifiques russes, le vaccin Spoutnik V, approuvé dans plusieurs pays à travers le monde, est efficace à 97,6% contre le COVID-19 sur la base de données recueillies auprès de 3,8 millions de personnes.

L'Union européenne ne s'est pas encore prononcée sur le vaccin russe. L'Agence européenne des médicaments doit examiner Spoutnik V en mai.

La campagne de vaccination au Brésil a été minée par des retards et des échecs à se procurer des doses, faisant du pays d'Amérique du Sud l'un des plus sévèrement touchés par la crise sanitaire et poussant son système de santé au bord de l'effondrement.

Selon les données du ministère de la Santé, 27,3 millions de personnes ont reçu une première dose de vaccin, soit 13% de la population brésilienne.

Depuis le début de l'épidémie l'an dernier, plus de 14,4 millions de contaminations et près de 400.000 décès ont été recensés dans le pays, dont une grande partie au cours des derniers mois. (Pedro Fonseca à Rio de Janeiro, Ricardo Brito et Jamie McGeever à Brasilia; version française Jean Terzian)