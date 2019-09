Brésil-Pas de "catastrophe climatique", dit le chef de la diplomatie

12 septembre (Reuters) - Le ministre brésilien des Affaires étrangères, Ernesto Araujo, a déclaré mercredi que les alertes sans fondement liées au changement climatique nuisaient à la souveraineté du Brésil, niant par ailleurs que le pays mette à feu l'Amazonie, plus grande forêt tropicale et plus grand puits de carbone au monde.

"Il n'y a aucune catastrophe liée au changement climatique", a-t-il dit lors d'un événement organisé par la Fondation Heritage, basée à Washington.

En écoutant les débats actuels, a poursuivi le chef de la diplomatie brésilienne, "on dirait que c'est la fin du monde".

Les récents incendies qui ont ravagé l'Amazonie, dans des proportions record, ont provoqué un tollé international et des critiques à l'égard de la politique du président brésilien Jair Bolsonaro favorisant le développement économique de la région.

Ernesto Araujo a déclaré que la déforestation au Brésil était seulement responsable de 2% des émissions de gaz à effet de serre mondiales. "Donc même en considérant que les émissions de CO2 contrôlent directement les températures, ce que les modèles informatiques ne montrent pas, le Brésil n'est pas le coupable", a-t-il dit. (Anthony Boadle; Jean Terzian pour le service français)