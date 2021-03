Brésil: Rio durcit les restrictions anti-Covid en pleine querelle politique

Rio de Janeiro (awp/afp) - Les villes brésiliennes de Rio de Janeiro et de Niteroi ont annoncé lundi un durcissement des restrictions contre le Covid-19. Face à l'"inertie" du président brésilien Jair Bolsonaro, plus de la moitié des communes du Brésil se sont associées pour acheter des vaccins.

La ville de Rio, où le taux d'occupation des services de soins intensifs dépasse les 90%, et celle voisine de Niteroi ont décrété dix jours fériés du 26 mars au 4 avril. Durant cette période, seuls les commerces essentiels pourront ouvrir.

Un couvre-feu sera en vigueur entre 23h00 et 05h00 et les restaurants ne pourront pratiquer que la vente à emporter. Les plages resteront fermées. "Ces dix jours ne sont pas pour faire la fête, mais pour faire preuve d'empathie et pour respecter la vie", a déclaré le maire de Rio de Janeiro, Eduardo Paes.

Le Brésil, qui compte 212 millions d'habitants, est avec plus de 295'000 morts le deuxième pays au monde le plus endeuillé par le coronavirus derrière les Etats-Unis. Avec plus de 35'000 décès, l'Etat de Rio est un des plus affectés du pays.

"Situation d'effondrement"

Dans l'Etat de São Paulo, où le taux d'occupation des soins intensifs dépasse les 91%, le gouverneur Joao Doria a décrit "une situation d'effondrement". "Je fais face actuellement au pire défi de mon existence", a déclaré M. Doria sur CNN.

Le gouverneur de São Paulo s'en est pris au président brésilien Jair Bolsonaro, qui minimise la pandémie et qui a attaqué devant la cour suprême du Brésil les mesures de restriction adoptées par plusieurs Etats du pays.

"Nous traversons une de ces tragiques périodes de l'histoire au cours desquelles des millions de personnes paient le prix d'avoir un dirigeant psychopathe et manquant de préparation à la tête de la nation", a-t-il déclaré.

La confusion est aggravée par la coexistence de deux ministres de la santé au Brésil: un sortant et son successeur qui n'a toujours pas pu entrer en fonctions une semaine après sa nomination.

Quelque 2600 mairies brésiliennes, soit plus de la moitié du total du pays, ont fondé un consortium dans l'espoir d'acheter des vaccins et de les administrer à leur population "face à l'inertie et à la difficulté de les faire parvenir aux municipalités", a déclaré le président du front national des maires.

