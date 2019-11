Brésil : Total annonce le démarrage de la production sur Iara

Regulatory News:

Total (Paris:FP) (LSE:TTA) (NYSE:TOT)

Total annonce le démarrage de la production du projet Iara (block BM-S-11A), situé dans les eaux profondes du bassin présalifère de Santos. Il s'agit du démarrage du FPSO P-68, la première des deux unités flottantes de production, de stockage et de déchargement (FPSO) déjà lancées qui seront déployées sur le bloc. Le second, le P-70, devrait entrer en production en 2020. Chaque FPSO dispose d’une capacité de traitement de 150 000 barils de pétrole par jour.

« Le démarrage de la production de Iara est une nouvelle étape pour Total au Brésil. Il permet d’augmenter notre part de production dans le prolifique bassin du pré-sel en s’ajoutant à l’actuelle production du champ de Lapa, opéré par Total, ainsi qu’aux essais de puits prolongés en cours sur le champ de Mero » a déclaré Arnaud Breuillac, Directeur général Exploration-Production chez Total.

Le bloc Iara comprend les champs de Sururu, de Berbigão et de Oeste de Atapu.

Dans le cadre de l'Alliance Stratégique signée avec Petrobras, Total a acquis une participation de 22,5 % dans le bloc BM-S-11A le 12 janvier 2018, devenant un des partenaires de l'opérateur Petrobras (42,5 %), de Shell Brasil Petróleo Ltda. (25%) et de Petrogal Brasil S.A. (10%).

Total au Brésil

Total est présent au Brésil depuis plus de 40 ans où il emploie plus de 3 000 personnes. Le Groupe opère dans tous les segments d’activité : Exploration-Production, gaz, énergies renouvelables, lubrifiants, chimie et distribution.

Le portefeuille de l’Exploration-Production compte 23 blocs, dont 9 opérés. En 2018 dans le pays, la production du Groupe dans le pays était de 19 000 barils de pétrole par jour. D’ici 2025, la production journalière de Total devrait dépasser les 100 000 barils. En juin 2019, Total et ses partenaires ont pris la décision d'investissement permettant de lancer la deuxième phase du projet Mero. Le FPSO Mero 2 aura une capacité de traitement liquide de 180 000 barils par jour et son démarrage est prévu d'ici 2022. Actuellement en cours de développement, le projet Mero 1 progresse selon le calendrier, avec un démarrage prévu en 2021. En octobre 2019, Total, en tant qu’opérateur, et ses partenaires Qatar Petroleum et Petronas ont remporté le bloc C-M-541 lors des 16èmes enchères pétrolières ANP.

En 2017, Total et Petrobras ont formé une Alliance Stratégique qui englobe les activités Exploration & Production et Gas Renewable and Power. Grâce à cette alliance, les deux groupes développent différents projets de R&D, notamment dans l’intelligence artificielle afin de réaliser des gains d'efficacité directement applicables aux projets brésiliens.

Total est entré sur le marché brésilien de la distribution de carburants grâce à l'acquisition, en décembre 2018, des activités de distribution de Grupo Zema. Le Groupe possède désormais un réseau de 280 stations-service ainsi que plusieurs installations de stockage de produits pétroliers et d'éthanol.

À propos de Total

Total est un acteur majeur de l'énergie, qui produit et commercialise des carburants, du gaz naturel et de l’électricité bas carbone. Nos 100 000 collaborateurs s'engagent pour une énergie meilleure, plus sûre, plus abordable, plus propre et accessible au plus grand nombre. Présent dans plus de 130 pays, notre ambition est de devenir la major de l’énergie responsable.

