Brésil : Total lance la deuxième phase de développement du champ géant de Mero

Total (Paris:FP) (LSE:TTA) (NYSE:TOT) et ses partenaires ont pris la décision d'investissement permettant de lancer la deuxième phase du projet Mero (bloc de Libra), situé en eaux profondes à 180 kilomètres des côtes de Rio de Janeiro, dans la zone prolifique du pré-sel brésilien, sur le bassin de Santos.

Cette décision fait suite au démarrage de la production sur le champ en novembre 2017 (phase initiale ou Early Production System) et au lancement de la première phase du projet (Mero 1) environ un mois plus tard.

Le FPSO1 Mero 2 aura une capacité de traitement liquide de 180 000 barils par jour et son démarrage est prévu d'ici à 2022.

« La décision de lancer Mero 2 marque une nouvelle étape dans ce projet à grande échelle qui vise à développer les gigantesques ressources pétrolières du champ de Mero, estimées entre 3 et 4 milliards de barils », a déclaré Arnaud Breuillac, directeur général de l’Exploration-Production de Total. « Les partenaires du consortium de Libra pourront tirer profit de l'excellente productivité du champ pour développer un projet pétrolier majeur aux coûts techniques inférieurs à 20 dollars par baril et à point mort bas. Le projet contribuera à la croissance de la production du Groupe après 2020. Une fois le plein potentiel du champ développé, la production devrait atteindre plus de 600 000 barils par jour. »

D’une capacité de 50 000 barils par jour, le FPSO Pioneiro de Libra, qui a permis de démarrer la production en 2017, continue de produire selon les prévisions, tout en fournissant des informations utiles sur le champ, le réservoir et la productivité des puits.

Actuellement en cours de développement, le projet Mero 1 progresse comme prévu selon le calendrier, avec un démarrage prévu en 2021.

Après le lancement de Mero 2, le projet devrait se poursuivre avec deux FPSO supplémentaires de même capacité, sous réserve de l’approbation des partenaires. Ces quatre unités de production seront déployées dans le nord-ouest du bloc Libra (champ de Mero), les parties centrale et sud-est étant encore en cours d'exploration jusqu'en 2020.

Le consortium de Libra est opéré par Petrobras (40%), en partenariat avec Total (20%), Shell (20%), CNOOC Limited (10%) et CNPC (10%). Pré-Sal Petróleo (PPSA) gère le Contrat de Partage de Production (PSA).

Total au Brésil

Total est présent au Brésil depuis plus de 40 ans où il emploie plus de 3 000 personnes. Ses cinq filiales opèrent dans les domaines de l'exploration et de la production, du gaz, des lubrifiants, de la chimie et des énergies renouvelables (solaire, biomasse).

Le portefeuille de l’Exploration-Production compte actuellement 22 blocs situés dans les bassins de Campos, Santos, Barreirinhas, Ceará, Espirito Santo, Foz do Amazonas et Pelotas.

Dans le cadre de son Alliance Stratégique avec Petrobras, Total détient une participation de 22,5 % dans la concession de la zone Iara située sur le bloc BM-S-11A, ainsi qu’une participation de 45 % (sujette à approbation des autorités brésiliennes) et le rôle d’opérateur dans le bloc BM-S-9A de la concession du champ de Lapa entré en production en décembre 2016 avec le FPSO Cidade de Caraguatatuba d'une capacité de 100 000 barils par jour.

En outre, Total et Petrobras mènent conjointement des projets de R&D sur différents sujets tels que l’intelligence artificielle, pouvant amener des gains d’efficacité et ayant des applications directes au Brésil.

Les deux compagnies ont également étendu le champ de leur Alliance Stratégique aux énergies renouvelables. En décembre 2018, Total Eren et Petrobras ont signé un accord pour la création en vue de créer une co-entreprise avant le 31 juillet 2019 pour développer des projets solaires et éoliens terrestres au Brésil.

À propos de Total

Total est un acteur majeur de l'énergie, qui produit et commercialise des carburants, du gaz naturel et de l’électricité bas carbone. Nos 100 000 collaborateurs s'engagent pour une énergie meilleure, plus sûre, plus abordable, plus propre et accessible au plus grand nombre. Présent dans plus de 130 pays, notre ambition est de devenir la major de l’énergie responsable.

1 FPSO : unité flottante de production, de stockage et de déchargement.

