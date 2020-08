Brésil-Une application pour réserver un emplacement sur la plage à Rio

RIO DE JANEIRO, 11 août (Reuters) - Les personnes souhaitant profiter des célèbres plages de Rio de Janeiro, malgré l'épidémie de coronavirus qui frappe lourdement le Brésil, devraient bientôt être en mesure de réserver un emplacement respectant la distanciation sociale grâce à une application, a déclaré lundi le maire de la ville.

Des mesures sanitaires variées sont actuellement en vigueur pour les plages de Rio. Les visiteurs et les habitants de la ville (les "cariocas") peuvent se baigner et pratiquer des sports individuels sur le sable tout au long de la semaine, mais les sports collectifs sont interdits le week-end. La vente d'alcool est prohibée.

Une seule chose était interdite depuis le début de la crise sanitaire, du moins officiellement: s'installer sur le sable pour profiter du soleil.

Les plages de Rio ont souvent été bondées récemment, particulièrement durant les week-ends, et les visiteurs ont ignoré les restrictions destinées à empêcher la propagation du coronavirus, alors que plus de 100.000 décès ont été enregistrés dans le pays - le plus lourd bilan mondial après les Etats-Unis.

S'exprimant devant les journalistes, le maire de Rio a déclaré que "les gens seront bientôt en mesure d'occuper des zones délimitées en fonction de l'heure à laquelle ils arrivent, et aussi en réservant via une application". Marcelo Crivella n'a pas donné de détails sur cette application pour smartphone et n'a pas précisé quand le nouveau système serait mis en place. (Rodrigo Viga Gaier et Marcelo Rochabrun; version française Jean Terzian)