Brésil: chômage stable mais toujours élevé au 1er trimestre (11,1%)

Brasilia (awp/afp) - Le chômage au Brésil est resté stable mais toujours à un niveau élevé au cours du premier trimestre de l'année, à 11,1%, touchant 11,9 millions de personnes, selon les données officielles publiées vendredi.

Ce taux annoncé par l'office des statistiques IBGE est légèrement inférieur aux 11,2% enregistrés lors du précédent trimestre de décembre à février et aux prévisions des analystes consultés par le quotidien économique Valor, qui tablaient sur 11,4%.

Lors du premier trimestre de l'an dernier, en pleine pandémie de covid, le taux de chômage s'était élevé à 14,9%, avant d'entamer une longue série de neuf baisses consécutives à chaque trimestre glissant.

Le salaire moyen a chuté de 8,7% à 2.548 réais (520 dollars) en janvier-mars par rapport au 1er trimestre de 2021, au plus bas pour un premier trimestre depuis le début de ces statistiques.

Adriana Beringuy, coordinateur de l'IBGE, a expliqué la relative stabilité du chômage par le fait que la recherche d'emploi n'avait pas augmenté dans la première économie d'Amérique latine lors du premier trimestre.

"Habituellement en début d'année, on note que la population à la recherche d'emploi augmente", dit l'expert dans un communiqué, mais "le trimestre terminé en mars n'a pas suivi ce modèle".

Le taux de chômage au Brésil est le moins élevé pour un premier trimestre depuis 2016 (11,1% également).

L'emploi dans le secteur informel où les salaires et la protection sociale sont plus faibles, concernait 40,1% de la population active, soit 38,2 millions de travailleurs, contre 40,2% et 38,3 millions lors du trimestre décembre-février.

Cet immense pays de 213 millions d'habitants est confronté à une très forte inflation de +11,3% sur un an, qui va encore s'aggraver et affecte fortement le pouvoir d'achat des foyers, notamment des plus pauvres.

Le PIB du Brésil a progressé de 4,6% en 2021, après une chute de 3,9% en 2020 due à la pandémie, mais les analystes prévoient une croissance quasiment atone en 2022, à seulement 0,6%.

Des résultats économiques plutôt sombres pour le président d'extrême droite Jair Bolsonaro qui va briguer un second mandat à la présidentielle d'octobre.

