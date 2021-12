Brésil: chute de la production de café en 2021

Rio de Janeiro (awp/afp) - La production de café au Brésil a chuté de 24,4% par rapport à la récolte record de 2020, a indiqué la Compagnie nationale d'approvisionnement (Conab) dans son dernier rapport de la saison.

Le premier producteur et exportateur mondial de la graine noire a récolté cette année 47,7 millions de sacs de 60 kg, a comptabilisé la Conab dans ce rapport publié jeudi.

Cette forte baisse est surtout imputable au cycle biennal négatif du café arabica, qui cette année représente 65,6% de la production totale, et dont les plants alternent une année de grande floraison et de bonne productivité puis une année de rendements moindres.

La sécheresse qui a frappé de nombreuses régions caféières, en particulier celles d'arabica, a aussi aggravé "la réduction du rendement moyen" des arbustes et renforcé la diminution de la surface de production (-4%), explique la Conab.

La récolte d'arabica a chuté de 35,5 % par rapport à celle de l'an passé, avec 31,4 millions de sacs, souligne l'organisme public.

Dans le Minas Gerais (centre-est), premier État brésilien producteur de café arabica, le "climat plus sec et des températures plus élevées", ainsi que "des épisodes ponctuels de gel dans certaines zones productrices" ont affecté la récolte, précise la Conab.

Conditions climatiques

Ces résultats ont eu "un impact important" sur le prix de l'arabica, explique à l'AFP Gil Barabach, analyste chez Safras et Mercado.

Le cours de l'arabica a connu un année particulièrement faste, atteignant le 7 décembre un record en plus de dix ans, à 252,35 cents la livre sur le marché new-yorkais. C'est près de deux fois son prix du début d'année, lorsqu'il cotait aux alentours de 130 cents la livre. Il évoluait vendredi proche de ce record, autour de 235 cents la livre.

La hausse du cours s'explique aussi par le fait que, en raison des conditions climatiques de 2021, la prochaine récolte brésilienne risque d'être en-deçà de son potentiel. Des difficultés logistiques ont aussi pu perturber l'acheminement du café vers les pays consommateurs.

À l'inverse, la production de café robusta a enregistré son meilleur résultat historique, avec 16,3 millions de sacs récoltés (+13,8%). Principal État producteur de robusta, l'Espirito Santo (est) a connu, "de manière générale, une excellente saison", grâce aux bonnes conditions climatiques dans les régions productrices de la variété.

Concernant les exportations brésiliennes de café, de 38,4 millions de sacs entre janvier et novembre, elles ont reculé de 2,2% par rapport à la même période en 2020, année pendant laquelle le pays avait enregistré des ventes records à l'étranger.

