Brasilia (awp/afp) - La Banque centrale du Brésil a maintenu mercredi son taux directeur à 10,5%, l'un des plus élevés au monde, interrompant ainsi un cycle de sept réductions successives, malgré les demandes insistantes du président Lula de poursuivre la baisse.

Cette décision, conforme aux prévisions des analystes, a été prise à l'unanimité par les membres du Comité de politique monétaire de la Banque centrale (Copom), en raison d'"incertitudes" sur la conjoncture économique mondiale et "de prévisions sur l'inflation au Brésil" qui "incitent à la prudence".

Au grand dam de Luiz Inacio Lula da Silva, qui juge au contraire que l'inflation est "maitrisée" et que des taux élevés entravent la croissance, en rendant plus cher le crédit pour les consommateurs et les entreprises désireuses d'investir.

Le taux directeur brésilien, intitulé Selic, avait été réduit pour la première fois en trois ans en août dernier, quand il s'élevait à 13,75%.

Le mois dernier, le Copom avait indiqué un changement de direction en n'abaissant ce taux que de 0,25 point, contre 0,50 point lors de ses précédentes réunions.

"La situation s'est détériorée ces dernières semaines et le principal facteur de préoccupation concerne l'inflation à venir, surtout en 2025", a expliqué dans un communiqué Alexandre Lohmann, économiste du cabinet de courtiers Constancia Investimentos.

En mai, l'inflation sur un an s'est accélérée à 3,93% dans la première économie d'Amérique Latine, la première hausse après sept reculs consécutifs.

Cette augmentation des prix est attribuée en partie aux inondations qui ont dévasté le sud du pays et ont eu un impact important sur la production agricole.

Malgré cette accélération, l'inflation sur 12 mois se situe dans la fourchette - entre 1,5% et 4,5% - visée par la Banque centrale brésilienne.

Les analystes et les institutions financières consultés pour l'enquête hebdomadaire Focus de la Banque centrale tablent sur une inflation à 3,96% en 2024.

Le président Lula argumente qu'il n'y a "pas d'explication pour que le taux directeur soit aussi élevé".

"Nous n'avons qu'une seule chose qui ne va pas dans ce pays : le comportement de la Banque centrale. Son président a une orientation politique et il travaille pour faire du tort au pays", a lancé le chef de l'État mardi, lors d'un entretien à la radio CBN.

Le Brésil a enregistré une croissance de 0,8% au premier trimestre, après un deuxième semestre de stagnation l'an dernier.

Le chômage a fortement reculé ces derniers mois, à 7,5% sur la période allant de février à avril, au plus bas pour ce trimestre depuis 2014.

afp/rp