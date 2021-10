Brésil: l'inflation passe à deux chiffres (10,25%) sur les 12 derniers mois

Rio de Janeiro (awp/afp) - Le Brésil a renoué en septembre avec une inflation à deux chiffres pour la première fois depuis 2016, avec +10,25% sur les 12 derniers mois, a annoncé vendredi l'Institut des statistiques IBGE.

Cette envolée a été enregistrée après un mois de septembre où la hausse des prix a atteint 1,16% sur un mois, son taux le plus élevé en 27 ans.

Depuis le début de l'année, les prix se sont élevés de 6,90% au Brésil, selon l'IBGE.

La première économie d'Amérique latine subit actuellement une forte poussée des prix qui a justifié plusieurs hausses consécutives des taux directeurs par la banque centrale et poussé des millions de Brésiliens dans une situation de plus en plus précaire. Les prix alimentaires et des transports notamment ont subi de fortes poussées.

L'inflation sur les 12 mois derniers mois en août s'était élevée à 9,68%. En septembre 2020 la hausse des prix avait été de 0,64%.

L'inflation actuelle dépasse largement l'objectif officiel pour cette année d'un taux médian de 3,75% avec un plafond de 5,25%. Le marché prévoit généralement à la fin de l'année un taux d'inflation de 8,51%.

afp/rp