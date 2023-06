Brasilia (awp/afp) - La Banque centrale du Brésil (BCB) a annoncé avoir maintenu mercredi son principal taux d'intérêt à 13,75%, mettant en garde contre une "hausse de l'inflation" au second semestre malgré la récente décélération des prix à la consommation.

Conformément aux projections du marché et malgré la pression du gouvernement qui souhaitait une baisse, le Comité de politique monétaire (Copom) de la BCB a laissé son taux inchangé pour la septième fois consécutive depuis août 2022, selon un communiqué.

Ce niveau est le plus haut depuis janvier 2017, et le plus élevé au monde en termes réels (hors inflation), selon le gestionnaire d'investissement Infinity Asset.

Malgré la récente décélération des prix à la consommation, "une augmentation de l'inflation cumulée sur 12 mois est attendue au cours du second semestre de l'année", s'est justifié le Copom. Par conséquent, le scénario "continue d'appeler à la prudence".

Le Copom, qui fixe le niveau du taux de référence Selic, principal outil pour lutter contre l'inflation, se réunissait pour la quatrième fois cette semaine depuis le retour au pouvoir en janvier du président de gauche Luiz Inacio Lula da Silva.

Ce niveau "n'a pas d'explication", avait critiqué lundi Lula, renforçant ses attaques à la veille de la réunion. Il estime notamment qu'un taux élevé entrave la croissance, ralentit l'investissement et la création d'emplois.

Le président de la BCB, Roberto Campos Neto, qui résiste depuis des mois à la pression avec des arguments techniques, avait récemment adouci son discours en évoquant une possible baisse "à l'avenir", soulignant la "confiance" du marché et des données économiques encourageantes.

La bonne performance de l'économie brésilienne a surpris au premier trimestre, avec une croissance de +1,9%, contredisant les projections d'une croissance faible en raison de taux élevés.

Selon l'enquête hebdomadaire Focus de la Banque centrale, les analystes et les consultants ont relevé leurs prévisions de croissance du PIB pour 2023, à +2,14%, contre +1,20% il y a un mois.

En septembre 2022, le Copom avait mis fin à un cycle de douze augmentations consécutives, à la faveur d'une baisse progressive de l'inflation.

La hausse modérée des prix au cours des derniers mois conforte le gouvernement dans sa volonté d'assouplissement des taux. L'inflation mensuelle était de 0,23% en mai, tandis que l'indice des prix à la consommation sur 12 mois est passé à 3,94%, en deçà du plafond de l'objectif annuel de la BCB (4,75%).

Néanmoins, les attentes du marché en matière d'inflation pour la fin de l'année, telles qu'exprimées dans l'enquête Focus, sont légèrement plus élevées, à 5,12%.

afp/rq