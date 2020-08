Brésil: la production industrielle confirme son rebond

Rio de Janeiro (awp/afp) - La production industrielle du Brésil a augmenté de 8,9% sur un mois en juin, confirmant le rebond déjà constaté en mai (+8,2%), sans toutefois revenir au niveau d'avant la pandémie du coronavirus, selon les chiffres officiels rendus publics mardi.

"Malgré cette hausse importante, on est encore loin d'effacer la lourde perte de mars et d'avril (-9,1% et -19,2%)", a expliqué André Macedo, responsable du rapport de l'institut de statistiques IBGE.

Cet institut a révisé à la hausse le chiffre de mai, qui faisait état d'une augmentation de 7% quand il avait été annoncé début juillet (contre 8,2% selon le nouveau calcul).

En juin, l'industrie de la première économie d'Amérique latine a enregistré une baisse de production de 9% par rapport au même mois de l'année en 2019. Sur l'ensemble du premier semestre, la contraction est de 10,9%.

Le regain constaté ces derniers mois est dû notamment à une reprise de la production automobile, presque totalement à l'arrêt en mars et en avril.

"Ce secteur a connu une augmentation de production de 495,2% en mai et juin, mais le volume reste 53,7% inférieur à celui de février", a ajouté M. Macedo.

Les chiffres de juillet, qui seront rendus publics dans un mois, devraient confirmer ce rebond malgré les incertitudes liées au déconfinement jugé précipité par la plupart des spécialistes.

Le Brésil est le deuxième pays au monde le plus touché par le coronavirus, après les Etats-Unis, avec plus près de 95.000 décès et plus de 2,7 millions de personnes contaminées.

Les analystes consultés par l'enquête Focus de la Banque centrale tablent sur une chute de 7,92% de la production industrielle sur l'ensemble de l'année 2020, avec une contraction de 5,66% du PIB.

afp/lk