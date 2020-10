Brésil: le FMI prévoit une baisse de 5,8% du PIB en 2020

Washington (awp/afp) - L'économie du Brésil devrait se contracter de 5,8% en 2020, selon les prévisions du Fonds monétaire international (FMI), une projection moins pessimiste qu'en juin lorsque l'organisation prévoyait une chute de 9,1% du Produit intérieur brut (PIB).

"L'économie devrait se contracter de 5,8% en 2020, puis connaître une reprise partielle avec une croissance de 2,8% en 2021", a estimé le Fonds dans son rapport annuel sur la première économie d'Amérique latine.

Dans son rapport, le FMI loue la réponse des autorités brésiliennes face à la crise liée aux conséquences de la pandémie de coronavirus.

"Des politiques énergiques ont évité une récession plus profonde, ont stabilisé les marchés financiers et amorti les effets de la pandémie sur les plus pauvres et vulnérables", souligne l'institution.

Selon le rapport, la forte augmentation du déficit budgétaire primaire devrait porter la dette à près de 100% du PIB en 2020 et cette dernière devrait rester à un niveau élevé à moyen terme.

Le FMI indique que les dangers qui pèsent sur l'économie restent "élevés et multiformes", en particulier le risque d'une deuxième vague épidémique, les conséquences à long terme d'une récession prolongée et une confiance moindre des investisseurs, compte tenu du niveau élevé de la dette.

Le Brésil a enregistré plus de 145'000 décès dus au Covid-19, ce qui en fait le deuxième pays le plus endeuillé au monde derrière les Etats-Unis.

afp/jh