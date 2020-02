Brésil: le chômage baisse de 0,8 point sur un an, à 11,2% en janvier

Rio de Janeiro (awp/afp) - Le taux de chômage au Brésil a atteint 11,2% sur le trimestre glissant novembre-janvier, une baisse de 0,8 point sur un an, mais 11,9 millions de personnes étaient toujours à la recherche d'un emploi, d'après les chiffres officiels rendus publics vendredi.

Selon l'Institut de statistiques IBGE, le chômage a en revanche légèrement augmenté par rapport au trimestre glissant précédent (11% en octobre-décembre, 11,6 millions de chômeurs au total).

Il s'agit de la première augmentation depuis mars, mais le chiffre de janvier a toujours été supérieur à celui de décembre ces dernières années, en raison des embauches temporaires liées aux fêtes de fin d'année.

Le taux de chômage à 11,2% est le plus bas pour un trimestre glissant novembre-janvier depuis 2016.

La part du secteur informel continue d'être importante (40,7% de la population active), mais le nombre de personnes embauchées avec un contrat de travail en bonne et due forme a augmenté de 1,5% par rapport à octobre-décembre et de 2,6% sur un an.

Ces chiffres globalement positifs sont une bonne nouvelle pour l'équipe économique du président d'extrême droite Jair Bolsonaro, dont la politique ultra-libérale peine à porter ses fruits après plus d'un an de mandat.

La production industrielle a reculé de 1,1% en 2019 par rapport à 2018, après deux hausses consécutives, et la croissance de l'an dernier, dont les chiffres seront rendus publics début mars, devrait à peine dépasser 1%.

Les analystes consultés par l'enquête hebdomadaire Focus tablent sur une croissance de 2,20% pour 2020, contre 2,31% il y a un mois, mais ces prévisions pourraient être revues à la baisse à l'avenir, en raison des conséquences de l'épidémie de coronavirus sur l'économie mondiale.

afp/rp