Brésil: le chômage stable, l'économie informelle bat des records

Rio de Janeiro (awp/afp) - Le taux de chômage s'est maintenu à 11,8% au Brésil lors du trimestre juin-août, selon les statistiques officielles publiées vendredi, mais le nombre de travailleurs dans l'économie informelle a battu des records.

Selon les données de l'Institut Brésilien de géographie et de statistiques (IBGE) calculées en trimestres glissants, 12,6 millions de personnes étaient sans emploi au Brésil sur cette période, comme sur le trimestre mai-juillet. Mais à 11,8%, le taux était en baisse par rapport au trimestre précédent de mars à mai (12,3%).

Cette "baisse a été acquise avec l'entrée de 684.000 personnes sur le marché du travail qui donne un total de 93,6 millions d'actifs, le meilleur chiffre depuis 2012", souligne l'IGBE.

"Cependant cette hausse du nombre d'actifs s'est accompagnée d'un niveau record de personnes employées dans l'économie informelle".

Au total, 87,1% des personnes entrées sur le marché du travail lors du trimestre juin-août l'ont fait dans le secteur informel, donc sans contrat de travail et parfois dans le cadre d'occupations familiales sans rémunération financière.

Depuis la récession historique de 2015 et 2016, l'économie brésilienne n'arrive pas à repartir. Les perspectives de croissance sous le gouvernement libéral de Jair Bolsonaro restent moroses, avec une prévision gouvernementale de 0,8% cette année et 2,2% en 2020, après 1,1% seulement en 2017 et 2018.

