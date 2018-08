Brésil: le réal affaibli par l'incertitude autour de la présidentielle

Sao Paulo (awp/afp) - Le réal a baissé mardi au-dessus du seuil de quatre réais pour un dollar pour la première fois depuis mars 2016, en raison de l'incertitude totale qui règne autour de la présidentielle d'octobre dans la première économie d'Amérique latine.

Vers 16H15 (19H15 GMT) la devise brésilienne valait 4,023 réais pour un dollar, en baisse de 1,62% par rapport à la clôture des changes la veille.

La devise brésilienne est affaiblie par l'incertitude pesant autour de la candidature de l'ex-président Lula.

"Il y a un facteur politique, qui reflète les sondages d'hier", a déclaré à l'AFP Alex Agostini, des consultants Austin Rating.

Luiz Inacio Lula da Silva, ex-chef d'Etat de gauche, est l'immense favori dans deux nouveaux sondages publiés lundi, malgré son incarcération pour corruption et blanchiment d'argent depuis avril.

Lula, dont la candidature a été officiellement enregistrée la semaine dernière avec 12 autres, court des risques élevés de se voir disqualifier par le Tribunal supérieur électoral (TSE), d'ici au 17 septembre.

Une invalidation de sa candidature paraît fort probable au nom d'une loi interdisant à toute personne ayant été condamnée en appel de concourir.

Le réal a également été affecté ces derniers mois par la hausse des taux aux Etats-Unis, les craintes de guerre commerciale entre Washington et Pékin et l'absence d'un candidat de poids pro-marché au scrutin brésilien des 7 et 28 octobre.

La Bourse de Sao Paulo était en repli mardi également, cédant 1,55% à une heure de la clôture.

afp/rp