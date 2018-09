Brésil: le taux directeur va rester stable à 6,5% (analystes)

Rio de Janeiro (awp/afp) - La Banque centrale du Brésil (BCB) va maintenir mercredi son taux directeur à 6,5%, son plancher historique, malgré les incertitudes liées aux élections du 7 octobre et à la forte dépréciation du réal para rapport au dollar, prévoient les analystes.

Cela fait quatre mois que les analystes consultés pour l'enquête hebdomadaire Focus de la BCB tablent sur une stabilité du taux, qui, selon eux ne devrait être relevé qu'à l'horizon 2019, pour atteindre 8%.

Principal outil de lutte contre l'inflation, le taux directeur se situe à son plancher historique depuis le mois de mars, après de nombreuses baisses successives.

L'inflation a fortement augmenté en juin par rapport à mai (+1,26%), en raison de la grève des transporteurs routiers qui a paralysé le pays fin mai. Mais elle a ensuite ralenti à 0,33% en juillet, avant de baisser de façon inattendue (-0,09%) en août.

Le marché table sur une hausse des prix de 4,09% pour l'année 2018, tandis que l'objectif fixé par le gouvernement est de 4,5%, avec un plancher à 3%.

L'inflation reste contrôlée malgré la forte dépréciation de la monnaie brésilienne, à près de 4,20 réais pour un dollar: jeudi dernier, elle était au plus bas à la clôture depuis sa mise en circulation, en 1994.

La BCB a relancé lundi des contrats swap (échange de devises) pour tenter de contenir une nouvelle escalade, suscitée par l'incertitude liée à la présidentielle, dont le premier tour a lieu le 7 octobre.

D'après les derniers sondages, le scrutin s'oriente vers un second tour entre le candidat d'extrême droite Jair Bolsonaro et Fernando Haddad (gauche), qui a remplacé la semaine dernière l'ex-président Luiz Inacio Lula da Silva, incarcéré et déclaré inéligible.

"La volatilité risque d'être durable", prévient Sergio Vale, du cabinet de consultants MB Associados.

afp/buc