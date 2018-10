Brésil: les résultats actualisés donnent Bolsonaro à 47% des voix

(Résultats actualisés portant sur 87% des votants)

SAO PAULO, 8 octobre (Reuters) - Jair Bolsonaro, candidat de l'extrême droite brésilienne, arrive très largement en tête du premier tour de l'élection présidentielle avec 47% des voix, selon les résultats officiels actualisés du scrutin.

Ces résultats communiqués dimanche soir par le tribunal électoral portent sur 87% des votants, et le score du candidat du Parti social-libéral, nostalgique déclaré de la dictature militaire de 1964-1985, est bien supérieur aux derniers sondages communiqués avant le scrutin.

Un second tour lui sera cependant sans doute nécessaire, et Bolsonaro affrontera alors le 28 octobre prochain le candidat du Parti des travailleurs (PT), Fernando Haddad, crédité de 28% des voix à ce stade du dépouillement.

Une estimation de l'institut de sondage Ibope pour la chaîne Globo TV donne Bolsonaro en tête avec 45% des voix contre 28% pour Haddad, entré tardivement en campagne après la confirmation de l'inéligibilité de l'ancien président Lula.

Le Brésil avait rarement été aussi divisé au moment d'aborder une élection, durant laquelle les 147 millions d'électeurs devaient aussi désigner les députés de la chambre basse du Congrès et renouveler les deux tiers des 81 sièges du Sénat. (Brad Haynes et Brad Brooks Henri-Pierre André et Arthur Connan pour le service français)