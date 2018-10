Brésil: nouvelle baisse du chômage, à 11,9%

Rio de Janeiro (awp/afp) - Le taux de chômage a reculé une nouvelle fois au Brésil, à 11,9% lors du trimestre juillet-septembre, contre 12,1% sur la période juin-août, indiquent les chiffres officiels publiés mardi, deux jours après l'élection du président d'extrême droite Jair Bolsonaro.

Malgré la sixième baisse consécutive de ce taux calculé en trimestres glissants, 12,5 millions de personnes étaient à la recherche d'un emploi au Brésil fin septembre, un chiffre qui montre l'ampleur de la tâche du futur chef de l'Etat, qui prendra ses fonctions en janvier.

D'autant plus que l'institut de statistiques IBGE précise que ce recul est surtout dû au fait que de plus en plus de personnes finissent par trouver du travail dans le secteur informel.

"Nous avons constaté une chute de près d'un demi-million par rapport au deuxième trimestre (avril-juin), mais le problème de cette embellie est qu'elle correspond surtout à des emplois non déclarés ou à des personnes qui se mettent à leur compte", a affirmé Cimar Azeredo, coordinateur du service emploi de l'IBGE.

L'institut calcule ses chiffres sur la base d'enquêtes menées auprès de 70.000 foyers à travers le pays.

Les Brésiliens ont élu dimanche Jair Bolsonaro, qui a fait campagne en promettant une lutte sans merci contre la corruption.

Il a d'ores et déjà annoncé que son ministre des Finances serait l'économiste ultra-libéral Paulo Guedes, qui prévoit un vaste plan de privatisations et un contrôle accru des dépenses publiques pour regagner la confiance des investisseurs.

En 2017, le Brésil est sorti de deux ans de récession historique, avec une maigre croissance de 1%, et la reprise reste timide. Les prévisions pour 2018 sont de l'ordre de 1,4%, alors qu'elle s'élevaient à près de 3% en début d'année.

