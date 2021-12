Brésil: nouvelle baisse du taux de chômage, à 12,1% d'août à octobre

Rio de Janeiro (awp/afp) - Le taux de chômage au Brésil a continué à reculer d'août à octobre, à 12,1%, mais touche encore près de 13 millions de personnes, selon les chiffres officiels publiés mardi.

L'institut de statistiques IBGE a enregistré une septième baisse d'affilée du taux de chômage en trimestres glissants dans la première économie d'Amérique latine.

Après un pic à 14,9% au premier trimestre 2021, ce taux avait déjà chuté à 13,1% de juin à août, puis à 12,6% de juillet à septembre.

La baisse est également significative par rapport à la même période de l'année dernière (14,6% d'août à octobre 2020).

Le taux de 12,1% est le plus bas depuis celui du trimestre glissant allant de décembre 2019 à février 2020 (11,8%), au début de la pandémie de Covid-19.

"Le nombre de personnes employées a augmenté dans six des dix secteurs d'activité, notamment le commerce, l'industrie et les services de logement et d'alimentation", a expliqué Adriana Beringuy, responsable des études sur le chômage à l'IBGE, citée dans un communiqué.

Mais le Brésil, immense pays de 213 millions d'habitants, compte encore 12,9 millions de chômeurs et l'inflation galopante continue de plomber le pouvoir d'achat des ménages.

"Les revenus des travailleurs sont de plus en plus réduits, d'une part car les nouveaux emplois créés sont à faible rémunération, d'autre part car l'inflation a fortement augmenté ces derniers mois", souligne Mme Beringuy.

La hausse des prix sur un an a atteint 10,74% en novembre, le pire résultat depuis 2003.

Selon l'IBGE, près de 40% de la population active travaille dans le secteur informel, soit plus de 38 millions de personnes.

Le Brésil est entré en récession au 3e trimestre, avec une contraction de 0,1% de son PIB largement imputable à la chute de la production agroalimentaire, secteur-clé de l'économie du pays.

Les spécialistes consultés par l'enquête Focus de la Banque centrale tablent sur une croissance de 4,51% pour 2021, mais seulement 0,42% en 2022.

En 2020, quand la pandémie a frappé de plein fouet l'économie mondiale, le PIB du Brésil avait reculé de 4,1%.

