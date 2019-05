Brésil: premier recul du PIB trimestriel en vue depuis 2016

Rio de Janeiro (awp/afp) - Le PIB brésilien pourrait enregistrer son premier repli trimestriel depuis 2016 avec l'annonce des chiffres de la croissance jeudi, frustrant les attentes d'un marché qui avait salué avec euphorie l'élection du président Jair Bolsonaro.

Le président de la Banque centrale Roberto Campos Neto a admis récemment "la possibilité d'un léger recul au premier trimestre 2019 par rapport au précédent".

Les analystes consultés par le quotidien économique Valor tablent sur une baisse de 0,2%, après la progression quasi nulle (0,1%) au quatrième trimestre 2018.

Le Brésil, qui compte plus de 13 millions de chômeurs, se trouverait ainsi tout proche d'une nouvelle récession (deux trimestres consécutifs de recul du PIB).

Le PIB de la première économie d'Amérique Latine avait chuté de 3,5% en 2015 et en 2016, une crise historique dont le pays ne s'est toujours pas relevé, avec une croissance de seulement 1,1% en 2017 comme en 2018.

Les prévisions pour 2019 ne sont guère plus optimistes: le gouvernement table à présent sur une croissance de 1,6%, contre 2,5% en début d'année. Les analystes consultés par l'enquête hebdomadaire Focus sont encore plus pessimistes (+1,23%).

Le président d'extrême droite Jair Bolsonaro, arrivé au pouvoir en janvier, a été élu sur un programme économique ultra-libéral, promettant des mesures d'austérité et un vaste programme de privatisations.

Mais la lune de miel avec les marchés a fait long feu, le début de mandat étant entaché de couacs à répétition et de rétropédalages.

Le gouvernement peine à obtenir les soutiens nécessaires au Parlement pour faire approuver une réforme des retraites considérée comme indispensable pour équilibrer les finances publiques, le ministre de l'Economie Paulo Guedes misant sur une économie de 1.000 milliards de réais (230 milliards d'euros) sur dix ans.

"Avec l'élection de Bolsonaro, on s'attendait à ce que le gouvernement puisse mettre en place rapidement les réformes économiques, mais c'est tout le contraire qui s'est produit", explique Alexandre Teixeira, du cabinet de consultants MCM.

"Au lieu d'un gouvernement rassembleur, mous avons vu un gouvernement confus, parfois incompétent, ce qui ne fait qu'augmenter le niveau de frustration", ajoute-t-il.

Dimanche, des dizaines de milliers de partisans du président Bolsonaro sont descendus dans la rue pour réclamer plus de rapidité du Parlement dans l'approbation des réformes. Certains manifestants ont adopté un discours bien plus radical, demandant la "fermeture" du Parlement et de la Cour suprême.

Le chef de l'Etat a tenté de calmer le jeu mardi, en recevant les présidents des deux chambres du législatif et de la Cour suprême. Cette réunion a abouti à la signature d'un "pacte" pour la mise en oeuvre des réformes et a été saluée par une hausse de 1,61% à la Bourse de Sao Paulo.

