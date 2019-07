Brésil: vers une première réduction du taux directeur en plus d'un an

Rio de Janeiro (awp/afp) - La Banque centrale du Brésil (BCB) pourrait finalement céder mercredi aux appels des milieux d'affaires et réduire d'au moins 0,25 point son taux directeur, resté stable à 6,5% depuis mars 2018, son plancher historique, estiment des analystes.

L'inflation sous contrôle, la croissance anémique et surtout le fait que la réforme des retraites soit enfin sur les rails offrent "une fenêtre d'opportunités pour débuter un nouveau cycle" de réduction des taux, explique l'économiste Mauro Rochlin, professeur à la Fondation Getulio Vargas (FGV).

La dernière enquête Focus menée par le BCB table sur un taux directeur à 6,25% mercredi, puis sur des baisses successives pour atteindre 5,5% à la fin de l'année.

Pour 25 des 48 économistes consultés par le quotidien économique Valor, la baisse de mercredi pourrait être encore plus forte: 0,5 point de pourcentage, à 6%.

Ces perspectives sont renforcées par la probabilité d'un abaissement des taux par la banque centrale américaine (Fed) le même jour.

Principal outil de lutte contre l'inflation, le taux directeur brésilien avait atteint des sommets en octobre 2016, à 14,25% dans un contexte de pression sur les prix et de récession historique.

Mais une inflation maîtrisée a permis des baisses successives jusqu'à mars 2018, un mouvement stoppé net depuis.

La BCB avait lié toute autre réduction à la concrétisation de mesures d'austérité, ignorant les appels des marchés qui réclamaient une flexibilité monétaire pour relancer une économie qui peine toujours à se relever de la récession des années 2015 et 2016.

Mais l'approbation en première lecture le mois dernier au Parlement d'un projet de réforme des retraites qui pourrait faire économiser 930 milliards de réais (environ 220 milliards d'euros) au pays en dix ans pourrait inverser la tendance.

"L'inflation est sous contrôle depuis un certain temps et l'activité économique est de pire en pire, avec un grand écart entre les attentes et la réalité", affirme le cabinet de consultants Alex Agostini.

Les milieux d'affaires ont accueilli avec euphorie l'arrivée au pouvoir en janvier du président d'extrême droite Jair Bolsonaro, mais les résultats économiques se font attendre dans un pays qui compte toujours 13 millions de chômeurs.

La semaine dernière, le FMI a revu à la baisse les prévisions de croissance du géant sud-américain, à 0,8%, contre 2,1% en avril.

afp/rp