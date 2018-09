Brett Kavanaugh reste soutenu par Donald Trump

par Lawrence Hurley, Andrew Chung et Amanda Becker

WASHINGTON, 28 septembre (Reuters) - Donald Trump a réaffirmé jeudi son soutien à Brett Kavanaugh, le juge fédéral qu'il a choisi pour intégrer la Cour suprême, en dépit des accusations qui pèsent sur lui.

Le magistrat s'est défendu jeudi devant la commission des affaires judiciaires du Sénat, démentant "catégoriquement et sans équivoque" les allégations de Christine Blasey Ford, la professeure de psychologie à l'université californienne de Palo Alto, entendue auparavant au Sénat qui a quant à elle réaffirmé ses accusations.

L'enjeu est de taille. Les nominations à la Cour suprême - les neuf juges sont nommés à vie - doivent être confirmées par le Sénat. Or, les démocrates sont contre la candidature de ce juge conservateur qui pourrait faire pencher cette instance encore plus à droite et les républicains ne contrôlent que 51 des 100 sièges de cette chambre. Il suffirait donc de deux défections dans les rangs du Grand Old Party pour empêcher la confirmation de Brett Kavanaugh.

Selon Donald Trump, Brett Kavanaugh s'est montré "puissant, honnête et captivant" et il a démontré qu'il possédait toutes les qualités qui justifient qu'il entre à la Cour suprême.

Les sénateurs républicains doivent se réunir dans la nuit de jeudi à vendredi pour évoquer les prochaines étapes et la commission aux affaires judiciaires, où il comptent 11 sièges sur 21, devrait se réunir vendredi matin. De sources sénatoriales, cette commission devrait procéder à un vote de confirmation, et si Kavanaugh franchit avec succès cette étape, le Sénat se prononcera samedi.

Quatre sénateurs, trois républicains et un démocrate, qui n'ont pas encore pris de position ferme dans ce dossier se sont réunis à part jeudi et leur voix pourrait sceller le sort de Brett Kavanaugh.

