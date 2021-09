Brevan Howard engage le PDG de CMT Digital pour diriger les investissements en crypto-monnaies.

Sullivan, qui s'est spécialisée dans le trading de crypto-actifs et les investissements dans la technologie blockchain au sein de la société de trading CMT, présidera également le comité d'investissement d'une nouvelle stratégie axée sur la crypto-technologie, a-t-elle indiqué dans un communiqué.

"Les antécédents exceptionnels de Colleen dans la réalisation d'investissements très réussis dans les crypto-entreprises seront extrêmement bénéfiques pour les clients de Brevan Howard et soulignent l'engagement de la société à développer rapidement sa plate-forme et ses offres dans les cryptomonnaies et les actifs numériques", a déclaré Aron Landy, PDG de Brevan.

Séparément, Brevan a également déclaré qu'elle lançait une nouvelle division commerciale, BH Digital, pour gérer et "développer considérablement" ses cryptomonnaies et ses actifs numériques.