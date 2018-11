(Nouvelle version)

* Vers un accord douanier pour tout le Royaume-Uni-Sunday Times

* Il s'agit de résoudre la question de la frontière irlandaise

* Les négociations continuent, dit le bureau de Theresa May

LONDRES, 4 novembre (Reuters) - Le bureau de la Première ministre britannique Theresa May a qualifié de "spéculation" un article du Sunday Times qui suggère qu'un accord douanier pour la totalité du Royaume-Uni serait inscrit dans l'accord de sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne.

Selon des "sources haut placés" citées par le journal dominical, la Première ministre conservatrice aurait obtenu des concessions de Bruxelles qui lui permettraient de maintenir "l'ensemble de la Grande-Bretagne" dans une union douanière, ce qui résoudrait le problème épineux de la frontière irlandaise, en évitant la nécessité de traiter l'Irlande du Nord différemment du reste du Royaume-Uni.

Londres et Bruxelles veulent éviter qu'une frontière physique ne traverse l'île d'Irlande, entre l'Irlande (l'Eire) et l'Irlande du Nord pour ne pas fragiliser l'accord de paix de 1998 qui a mis fin à des décennies de violences entre catholiques et protestants.

Interrogé sur l'article du Sunday Times, un porte-parole du bureau de Theresa May a déclaré:

"Ce ne sont que des spéculations. La Première ministre a clairement indiqué que nous avions bien progressé dans nos relations futures et que 95% de l'accord de retrait est à présent réglé; les négociations se poursuivent."

Selon le Sunday Times, le gouvernement May se réunira mardi pour discuter du projet. La chef du gouvernement espère que les progrès seront suffisants d'ici vendredi pour que l'UE puisse annoncer un sommet extraordinaire, ajoute le journal.

Des diplomates européens ont déclaré vendredi à Reuters qu'ils doutaient qu'un accord puisse être conclu à temps pour le sommet prévu les 17 et 18 novembre, mais qu'il pourrait peut-être intervenir une semaine plus tard.

Theresa May doit non seulement convaincre un Parti conservateur très divisé, mais elle dirige également un gouvernement minoritaire qui s'appuie sur le soutien du Parti unioniste démocrate (DUP) d'Irlande du Nord. Or, le DUP a promis de faire capoter tout accord qui traiterait l'Irlande du Nord différemment du reste du Royaume-Uni.

Si Theresa May ne parvient pas à obtenir le soutien de son gouvernement et du Parlement, Le Royaume-Uni pourrait sortir de l'Union européenne sans aucun accord que ce soit en matière de commerce, d'immigration, ou d'autres questions.

Toujours dans le Sunday Times, plus de 70 personnalités du monde des affaires signent une lettre pour réclamer un vote de la population britannique sur les termes définitifs de la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne.

(Costas Pitas et William James; Danielle Rouquié pour le service français)