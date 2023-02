Brexit-Accord entre Londres et l'UE sur le protocole nord-irlandais

LONDRES, 27 février (Reuters) - Le Royaume-Uni et l'Union européenne se sont mis d'accord sur une révision du protocole nord-irlandais qui empoisonne leurs relations commerciales depuis le Brexit, a-t-on appris lundi de source gouvernementale britannique.

Le Premier ministre britannique Rishi Sunak a indiqué qu'il tiendrait une conférence de presse conjointe avec la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen à 17h30 (16h30 GMT), à l'issue d'un déjeuner de travail.

L'accord vise à résoudre les tensions causées par les dispositions post-Brexit de 2020 régissant l'Irlande du Nord et sa frontière ouverte avec la République d'Irlande, membre de l'UE. Reste à savoir, cependant, s'il ira suffisamment loin pour mettre fin à l'impasse politique dans la province britannique.

"Ces derniers mois, des négociations intensives ont eu lieu avec l'UE - sous la direction de ministres britanniques - et des progrès positifs et constructifs ont été réalisés", avaient déclaré les services de Rishi Sunak lundi matin.

Le nouvel accord devrait faciliter les contrôles physiques des marchandises circulant de la Grande-Bretagne vers l'Irlande du Nord et donner à la province britannique un droit de regard sur les règles de l'UE qu'elle doit mettre en oeuvre, en vertu des conditions complexes de la sortie de la Grande-Bretagne de l'Union européenne.

Il pourrait également permettre à Londres de fixer certaines règles en matière de fiscalité et d'aides d'État.

Son succès dépend en partie de la capacité de Rishi Sunak à convaincre le Parti unioniste démocratique (DUP) nord-irlandais de mettre fin à son boycott des accords de partage du pouvoir en Irlande du Nord, qui ont mis fin à trois décennies de violences dans la province.

Le chef du DUP, Jeffrey Donaldson, s'exprimant avant l'annonce de l'accord, a déclaré qu'il prendrait le temps d'examiner les détails avant de décider de l'accepter ou non. (Reportage de Sarah Young, Kate Holton et Elizabeth Piper ; version française Tangi Salaün et Augustin Turpin)