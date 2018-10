Brexit-Accord sur l'accès du secteur financier britannique au marché de l'UE - Times

(modifie signoff)

1er novembre (Reuters) - La Première ministre britannique Theresa May a trouvé un accord avec les négociateurs européens qui va permettre au secteur financier britannique de conserver l'accès au marché unique de l'Union européenne après le Brexit, rapporte jeudi le Times, citant des sources gouvernementales.

Londres et Bruxelles sont parvenus à un accord de principe sur tous les aspects d'un futur partenariat concernant les services, de même que sur les échanges de données, après la sortie de la Grande-Bretagne de l'UE prévue le 29 mars prochain, ajoute le journal.

Le secteur financier britannique avait dénoncé en juillet le plan de Brexit de Theresa May, auquel il reprochait de ne pas tenir compte de ses propres propositions pour faciliter ses activités dans l'UE après le Brexit.

La City de Londres, quartier des affaires de la capitale britannique, et TheCityUK, organisme de promotion de la Grande-Bretagne en tant que place financière, ont conjointement plaidé pendant des mois pour l'adoption d'un principe plus ambitieux de "reconnaissance mutuelle", dans le cadre duquel Londres et Bruxelles auraient réciproquement reconnu leurs règles financières pour permettre un large accès à leurs marchés. (Ismail Shakil à Bangalore; Jean Terzian pour le service français)